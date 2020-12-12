الحوثيون يقتلون لاعب كرة قدم ونجله في قصف على تعز

وأفاد مسؤول حكومي في تعز أن قذيفة أطلقتها الميليشيات الإرهابية في اليمن سقطت على ملعب نادي الأهلي أثناء تدريب ناصر الريمي، وهو لاعب سابق في نادي الطليعة، حيث كان يدرب نجله عمران البالغ 10 أعوام، وأصدقاءه الآخرين، وتسببت في مقتل اللاعب مع نجله، وأيضًا إصابة ثلاثة آخرين من بينهم طفلان.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية للأنباء أن «القذائف التي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية أدت إلى استشهاد الكابتن ناصر الريمي، واستشهاد نجله أثناء تواجدهما بساحة النادي الأهلي»، وبحسب الوكالة فإن «ميليشيات الحوثي استهدفت عددًا من الأحياء السكنية وسط مدينة تعز بقذائف الهاون».
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