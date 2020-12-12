السعودية تسجل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6036 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 166 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 359 ألفاً و749 حالة.

كما لفتت إلى تسجيل 239 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 350 ألفاً و347.

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