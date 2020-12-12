مصادر إسرائيلية تتحدث عن بدء العلاقات مع المغرب في فبراير المقبل

أكدت مصادر سياسية إسرائيلية لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن محادثات ستبدأ في القريب العاجل بين إسرائيل والمملكة المغربية في سبيل توقيع اتفاق رسمي لتطبيع العلاقات.

وتوقعت مصادر الصحيفة الكائن مقرها في العاصمة البريطانية لندن، إتمام المحادثات الأولية بين المغرب وإسرائيل سيتم خلال شهر واحد، وأن العلاقات ستبدأ في فبراير أو مارس المقبل.

وزادت الصحيفة موضحة أن خط الرحلات الجوية المباشرة بين الرباط وتل أبيب، ستبدأ مباشرة بعد الاتفاق، حيث أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية “العال” أنها تستعد من الآن لتسيير رحلات مباشرة إلى المغرب في أسرع وقت.

وأعرب مسؤول في الشركة الإسرائيلية عن تقديره بأنه مع فتح خط الطيران المباشر سيتم تسيير “30 رحلة في الأسبوع على الأقل بين البلدين، وأن بعض هذه الرحلات ستكون على خط مراكش – تل أبيب وأخرى على خط الرباط – تل أبيب، وأن وقت الرحلة سيستغرق 5 ساعات”.

في غضون ذلك، توقعت مصادر في تل أبيب أن تنظم الإدارة الأميركية مكالمة هاتفية ثلاثية بين الرئيس ترامب والملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتم خلالها وضع جدول زمني للقاء المسؤولين من الطرفين تمهيداً لصياغة الاتفاقيات الرسمية حول العلاقات وكذلك حول التعاون المشترك، في مختلف المجالات، من الأمن والتكنولوجيا وحتى الزراعة والعلوم والثقافة.