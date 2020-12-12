قمة “الليغا”.. ريال مدريد يستضيف أتلتيكو لتقليص الفارق في ديربي العاصمة

يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره ريال مدريد مساء اليوم السبت، على ملعب “الفريدو دى ستيفانو” ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدورى الإسبانى “الليغا” 2020-2021.

ويدخل أتلتيكو مدريد المباراة محتلا صدارة الترتيب برصيد 26 نقطة، جمعها من 10 مواجهات، فاز في 8 وتعادل في مواجهتين ولم يخسر أي مباراة على أمل مواصلة سلسلة نتائجه الإجابية محليا.

وبعد تأهله لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بصعوبة، يدخل النادي الملكى اللقاء وهو في المركز الرابع بجدول الليجا برصيد 20 نقطة، جمعها من 11 مواجهة، فاز في 6 وتعادل في اثنتين وخسر 3 مواجهات.

ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم لتقليص فارق النقاط مع المتصدر أتلتيكو مدريد.