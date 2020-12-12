أعلاها بتازة والعرائش.. مقاييس متفاوتة للتساقطات بعدد من أقاليم المملكة

تواصل عدد من مناطق المملكة، تسجيل تساقاطات مطرية، بكميات متفاوتة، وفق ما رصدته المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وكشفت المديرية، اليوم السبت، أنها سجلت في الفترة بين الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة، إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت، تساقطات كان أعلاها في إقليم تازة، والذي سجلت به 7 ملمترات، يليه إقليم العرائش ب5 ملمترات.فيما سجلت 4 بإفران، و3 بكل من الرباط سلا والقنيطرة، وملمتران بطنجة والشاون.

كما سجلت تساقطات ضعيفة، بقيمة ملمتر، أو أقل بكل من الدار البيضاء-أنفا وبنسليمان، وتطوان و المحمدية والنواصر والجديدة وآسفي وفاس وخريبكة ومراكش وأكادير المسيرة والعيون وتيط مليل.

هذا وتتقع تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، نزول بقايا من الأمطار بمنطقة طنجة والريف الغربي واللوكوس.

كما سيظل الطقس باردا نسبيا خلال الليل و الصباح فوق مرتفعات الأطلس.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى متقلبة الاتجاه بالجنوب الشرقي وشمالية إلى شرقية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01 و06 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 06 و11 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 11 و16 درجة بسواحل سهول المحيط الأطلسي والسايس وبسواحل الأبيض المتوسط و الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 10 و15 درجة بالريف والأطلس، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية وبسواحل الأبيض المتوسط وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس، كذا السهول الشمالية وبسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وما بين 21 و26 درجة بالسهول الوسطى وسوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية شرق الحسيمة، وقليل الهيجان إلى هائج بالغرب وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بالسواحل الأطلسية شمال طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.