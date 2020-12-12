زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب إحدى محافظات اليابان

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت قوته 5.5 درجة على سلم ريشتر ضرب، اليوم السبت، محافظة إيواته والمناطق المحيطة بها.
وأضافت الوكالة – حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه” – أنه ليس هناك تهديد من حدوث تسونامي.
ولم تعلن وقوع أي إصابات بين الأفراد أو الممتلكات حتى الان.
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