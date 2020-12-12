سائقة سيارة تصدم متظاهرين في نيويورك وسقوط عدد من الجرحى

ذكرت الشرطة وشهود لوكالة فرانس برس أن سائقة سيارة صدمت مساء أمس، في وسط مانهاتن في مدينة نيويورك عدة أشخاص كانوا يتظاهرون ضد احتجاز مهاجرين سريين مضربين عن الطعام.

وقالت شرطة نيويورك لفرانس برس إن عددا من الجرحى نقلوا إلى عدد من مستشفيات المدينة.

وصرح المتحدث باسم الشرطة أن “الجروح لا تهدد حياة الضحايا على ما يبدو”.

وأكد خمسة متظاهرين أن السيارة التي كانت تقودها امرأة زادت سرعتها عمدا بعدما أجبرها أشخاص على التباطؤ مرة أولى.

لكن المتحدث باسم الشرطة رأى أنه “من السابق لأوانه القول ما إذا كان الحادث متعمدا أو عرضيا”. وقد بقيت سائقة السيارة في المكان بعد الحادث وتم توقيفها حسب المصدر نفسه.

ووقع الحادث مساء أمس عندما كان حوالي خمسين متظاهرا حسب شهود، عند مفترق الجادة 39 والجادة الثالثة، حين تقدمت السيارة بسرعة باتجاه الحشد.

وقال المتظاهر أنخيل ريفيرا “حاولت إبطاء السيارة (…) تباطأت قليلا … ثم زادت سرعتها وألقيت بنفسي على جانب الطريق”.

وكان المتظاهرون يحتجون على ظروف احتجاز مهاجرين سريين اعتقلتهم أجهزة الهجرة وسجنتهم في هاكنساك بولاية نيوجيرزي خصوصا، ومعظمهم مضربون عن الطعام حاليا.

وكانت وسائل إعلام أعلنت أولا أن التظاهرة نظمتها حركة “حياة السود تهم”.وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” أن بين أربعين وخمسين متظاهرا كانوا في المنطقة في ذلك الوقت. وأضافت أن التظاهرة جرت على امتداد الشارع وحاصر متظاهرون سيارة. وتابعت القناة نفسها السيارة صدمت بعد ذلك المتظاهرين ما أدى إلى جرح ستة منهم على الأقل.

وصرح شاهدة لشبكة “ان بي سي” أن السيارة كانت من طراز “بي إم دبليو” تقل سيدتين من البيض تجلسان في المقعدين