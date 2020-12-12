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نسبة الشفاء من كورونا في المملكة السعودية 97.38%

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة  السعودية اليوم السبت عن تسجيل 166  حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 359749 حالة، من بينها  3366 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها  517 حالة حرجة، كما تم تسجيل   239  حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين و إلى (350347) بنسبة 97.38%.

فيما بلغ عدد الوفيات  6036 حالة، بإضافة  13  حالة وفاة جديدة  .

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