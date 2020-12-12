شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الملالي يعدم الصحفي روح الله زام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعدم نظام الملالي الصحفي المعارض روح الله زام، بزعم ضلوعه في احتجاجات مناهضة للحكومة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية معارضة في إيران، اليوم (السبت). وأضافت المعلومات أن طهران نفّذت الحكم بحق الصحفي المعارض البارز بعدما اعتقلته العام الماضي.

وأُعدم زام، الذي يتابع قناته «أمد نيوز» أكثر من مليون متابع على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه بالتحريض على العنف في احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2017، فقد أيدت المحكمة الإيرانية العليا في 8 ديسمبر الماضي، حكما بإعدام زام.

وفر زام وهو ابن إصلاحي بارز، من إيران وحصل على اللجوء في فرنسا، وفي أكتوبر عام 2019 ادعى الحرس الثوري أنه أوقع زام في «عملية معقدة استخدم فيها الخداع المخابراتي». ولم يوضح أين جرت العملية.

إلا أن المعلومات تؤكد أن الصحفي جاء إلى العراق بعدما استدرج من أنقرة، بدعوة من رجل دين ادّعى أنه مقرب من المرجعية الدينية في النجف، ثم جرى تسليمه للأجهزة الإيرانية.