شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تبحث تشديد إجراءات العزل العام في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين – رويترز

قالت مصادر مطلعة إن من المقرر أن تبحث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع زعماء الولايات، الأحد، تشديد إجراءات العزل العام في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» والدعوات المطالبة بالتحرك، وذلك وسط مخاوف من خروج الجائحة عن السيطرة.

وتطبق ألمانيا منذ ستة أسابيع إجراءات عزل عام على نطاق جزئي، إذ تغلق الحانات والمطاعم في حين تبقي على المتاجر والمدارس مفتوحة. وفرضت بعض الولايات بالفعل إجراءات أكثر صرامة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، إن «المناقشات ستتضمن ما إذا كان يتعين إغلاق المتاجر قبل عطلة عيد الميلاد وتوقيت مثل هذه الخطوة».

وأوضح وزير الاقتصاد بيتر ألتماير لشبكة «آر.إن.دي» السبت أن وحدات العناية المركزة في المستشفيات توشك على تجاوز الحدود القصوى لطاقتها، لافتاً إلى أن ألمانيا لا يمكنها الانتظار إلى ما بعد عيد الميلاد للتعامل مع ذلك.

وأضاف: «علينا أن نوضح كيف ستستمر الأمور الآن... وإلا فإن الجائحة ستخرج عن نطاق السيطرة تماماً».

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية السبت أن الإصابات اليومية بفيروس «كورونا» المستجد في ألمانيا قفزت إلى 28 ألفاً و438 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات اليومي 496.