شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل لاعب كرة قدم ونجله في قصف حوثي على تعز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - أ ف ب

قتل لاعب كرة قدم يمني مع نجله، السبت، بينما أصيب آخرون بعد سقوط قذيفة أطلقتها الميليشيات الحوثية على ملعب خلال تدريب رياضي، بحسب مصادر حكومية.

وأفاد مسؤول حكومي في تعز (جنوب غرب) أن قذيفة أطلقها الميليشيات: «سقطت على ملعب نادي الأهلي أثناء تدريب ناصر الريمي، وهو لاعب سابق في نادي الطليعة، حيث كان يدرب نجله وأصدقاءه الآخرين، ما تسبب في مقتل اللاعب مع نجله وإصابة ثلاثة».

وذكرت «وكالة سبأ الرسمية» للأنباء أن «القذائف التي أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية أدت إلى استشهاد الكابتن ناصر الريمي (..) واستشهاد نجله أثناء تواجدهما بساحة النادي الأهلي».

وبحسب الوكالة فإن «مليشيات الحوثي استهدفت عدداً من الأحياء السكنية وسط مدينة تعز بقذاف الهاون».