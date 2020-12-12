شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تخفض سعر فحص «كورونا» إلى 150 درهماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبد الله آل علي

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعديل سعر إجراء اختبار الكشف عن فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، ليصبح 150 درهماً بدلًا من 250 درهماً سابقاً، في القطاع الصحي الخاص الذي تشرف عليه الوزارة، وذلك لاجراء الاختبار للكشف عن فيروس «كوفيد 19»، عن طريق الانف.

وأكدت الوزارة في كتاب للمنشآت الصحية والمختبرات المقدمة لخدمة فحص (كوفيد 19)، أن هذا المبلغ يشكل أخذ العينة وفحصها، مشيرة الى أهمية تضافر جهود جميع الجهات لمكافحة انتشار الفيروس وضرورة التقيد بالسعر الجديد والعمل على تسهيل تقديم الخدمات الصحية لافراد المجتمع.

ومن جانب آخر، حددت هيئة الصحة بدبي، سعر فحص البلمرة المتسلسل (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد-19) في جميع منشآت القطاع الخاص بالإمارة بمبلغ 150 درهماً كحد أقصى، شاملاً كافة الرسوم ومنها أخذ المسحة، إجراء الفحص المخبري، إصدار النتيجة أو الشهادة.

وحذرت الهيئة في تعميم موجه إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها في دبي، من فرض أية رسوم إضافية مثل رسوم الفحوص المستعجلة أو إصدار النتيجة خلال فترة زمنية أقل أو أسرع، مشيرة إلى أن إجراء وتقديم خدمة الفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) يقتصر على أخذ مسحة الأنف في المنشآت الصحية المصرح لها بذلك من قِبل الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة المنزلية للفحص المخبري لفيروس كورونا PCR، يتم تقديمها بمبلغ قدره 250 درهماً كحد أقصى، شاملاً كافة الرسوم، مع الامتناع عن فرض أي رسوم إضافية، وأهابت الهيئة بجميع المنشآت المعنية الالتزام بهذه القرارات تفادياً لأية مساءلة قانونية.

كانت هيئة الصحة بدبي قد خفضت سعر فحص البلمرة المتسلسل لفيروس كوفيد-19 بشكل تدريجي بداية من سبتمبر الماضي، من 370 درهماً إلى 250 درهماً، ثم من 250 إلى 150 درهماً.

وحددت الهيئة في وقت سابق 17 مختبراً لإجراء فحص البلمرة المتسلسل هي: مختبر أجيومكس في البرشاء جنوب 2، مستشفى الزهراء الخاص بالبرشاء، المستشفى الأمريكي بعود ميثاء، مينا لاب بالقوز4، مختبر مستشفى الإمارات بمدينة دبي الطبية، مختبر يوروفينز بيومينيس بمنطقة البدع، مختبر فرايبورغ الطبي بمنطقة الكرامة، مختبر المستشفى الإيراني بمنطقة البدع، مختبر علم الفيروسات بمستشفى لطيفة بعود ميثاء، جميع المختبرات بمجموعة مستشفيات ميد كلينيك بدبي، مختبر ميدسول دبي الطبي بمنطقة المرقبات، المختبر المرجعي الوطني بالبرشاء جنوب 2، مختبر بيور هيلث بمطار دبي، المختبرات العلمية السريرية (UniLabs) بمنطقة جميرا، مختبر ستار متروبوليس السريري بالحمرية، مختبر جينوم فيافيت بمنطقة البدع، مختبرات يورك التشخيصية في أبراج بحيرات جميرا.