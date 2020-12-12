الإخواني جمال المليكي.. ذراع الحمدين المسمومة باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

تستميت أبواق قطر الإعلامية في تسويق عودة وهم الخلافة العثمانية لليمن من خلال تمويل أفلام وبرامج تقفز عن الواقع ولا تجني سوى الخيبات.

"المتحري".. بوق إخواني ومؤامرة قطرية ضد اليمن

وفي الوقت الذي بات اليمن قاب قوسين من مجاعة محتملة مع تدهور العملة المحلية إلى مستويات قياسية، تتغاضى قناة الجزيرة القطرية عن الواقع المؤلم، وتواصل نفث سمومها ضد الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية.

إخوان اليمن في 2020.. مؤامرات تفخخ المناطق المحررة

ويعمل اللوبي الإخواني في قناة الجزيرة، وعلى رأسهم المدعو "جمال المليكي"، على تنفيذ تلك الأجندة المشبوهة، والتي على رأسها إعادة الدور التركي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ويكشف برنامج ما يسمى بـ"المتحري"، الذي تروّج له قناة الجزيرة القطرية منذ أيام، عن الأهداف المسمومة لإخوان اليمن، والتي تمهد الطريق أمام مشروع أنقرة الرامي لإيجاد موطئ قدم في ممرات الملاحة الدولية بالبحر الأحمر وسقطرى وصولا إلى العاصمة المؤقتة عدن.