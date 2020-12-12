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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق عملية أمنية لتحقيق الاستقرار في البصرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
باشرت قيادة عمليات البصرة والقطعات العراقية الملحقة بها بتنفيذ عملية الوعد الصادق لتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة.
وذكرت القيادة في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، أن العملية انطلقت على محورين، الأول المحور الشمالي من خلال لواء مشاة 36 ومديرية شرطة البصرة، ولواء القوة الضاربة وهيئة الحشد الشعبي لغرض مداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة.
ولفتت إلى أن المحور الجنوبي كان من خلال قيادة القوة البحرية، وقيادة حرس الحدود والوكالات الأمنية والاستخبارية وأقسام مديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة.
وأشار البيان إلى أن العملية كانت لغرض إلقاء القبض على المطلوبين، ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة.
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