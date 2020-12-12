شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ناصر الريمي لاعب نادي الطليعة بقذيفة حوثية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – ”الخليج 365”

أفادت مصادر طبية يمنية، السبت، أن لاعب نادي الطليعة سابقاً، ناصر الريمي، في قذيفة حوثية على ملعب نادي الأهلي.

وأوضح المصدر: إن الكابتن ناصر الريمي، لاعب نادي الطليعة سابقاً، وطفله الصغير استشهدوا أثناء ممارسة الرياضة، إثر سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي من مواقع تمركزها شرقي محافظة تعز.

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