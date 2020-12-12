شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على سفر مؤمن زكريا للعلاج في إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - رويترز

قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بطل مصر وإفريقيا لكرة القدم، السبت، إن ناديه بصدد اتخاذ إجراءات من أجل سفر مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق إلى إنجلترا لمتابعة العلاج.

وأصيب زكريا قبل أكثر من عام بأعراض غريبة وضمور في الأعصاب وسافر إلى الولايات المتحدة للعلاج لكن حالته لم تتحسن كثيراً.

وقال الخطيب في تصريحات لقناة النادي التلفزيونية إن زكريا «ترك بصمته مع الأهلي في مشواره الإفريقي بعد أن سبق له تسجيل العديد من الأهداف بقميص الأهلي».

وأضاف: «الأهلي لا يترك أبناءه ولا يمكن أن يتأخر عن دعمهم. وزكريا هو من أبناء النادي المخلصين وأن دعمه ومساندته واجب على الجميع».

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يوافق على سفر مؤمن زكريا للعلاج في إنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.