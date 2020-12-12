شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أبوظبي تعلن سفراء «الصحة والسلامة» للعام الدراسي 2020-2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت كلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي، السبت، اختيارها سفراء «الصحة والسلامة» للعام الدراسي 2020-2021 خلال حفل التكريم الذي أقيم في حرم الجامعة بأبوظبي.

وجاء ذلك بعد إطلاق الكلية البرنامج الذي يهدف إلى تحفيز وإشراك الطلبة والخريجين لتطوير برامج وأنشطة توعوية صحية لجميع الطلبة والهيئات في الجامعة والمجتمع ككل.

وقال البروفيسور وسيم العلماوي عميد كلية العلوم الصحية إن سفراء الصحة والسلامة في جامعة أبوظبي سيشكلون إضافة نوعية تساهم في دعم جهود الجامعة الرامية إلى ضمان صحة وسلامة مجتمعنا.

واضاف أن هدفنا هو تسليح الطلبة بالمهارات اللازمة ليصبحوا جزءاً من الكفاءات القادرة على رفد القطاع الصحي المحلي والعالمي بخبراتهم ومهاراتهم في المستقبل.

وسيقوم سفراء الصحة والسلامة بترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة لدى أفراد المجتمع والمساهمة في توسيع قيادة الطلبة في مجال الرعاية الصحية وذلك من خلال تنظيم فعاليات وحملات تثقيفية صحية وجمع التبرعات وغيرها من الأنشطة ذات الصلة.

وسيحصل السفراء على دورات وورش تدريبية خاصة فضلاً عن تلقي الدعم والإرشاد من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم الصحية الذين سيشرفون على مختلف أنشطة وفعاليات البرنامج.

ومن خلال البرنامج يقوم الطلبة بالتخطيط لحملات وأنشطة توعوية حول مختلف الموضوعات الصحية لتعزيز الوعي المجتمعي بما في ذلك الوقاية من كوفيد 19 ومرض السكري وسرطان الثدي والصحة النفسية وغيرها من الموضوعات الصحية.

حضر حفل التكريم الدكتورة عائشة الظاهري رئيس قسم التثقيف الصحي في مركز أبوظبي للصحة العامة والبروفيسور توماس هوكستيتلر نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في جامعة أبوظبي والبروفيسور وسيم العلماوي عميد كلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي بالإضافة إلى منسقة برنامج سفراء الصحة والسلامة، الدكتورة نسرين علوان وأعضاء لجنة البرنامج وعدد من طلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة إلى جانب سفراء الصحة والسلامة لهذا العام.