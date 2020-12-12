شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكي «بيج ماك» يخطف الأضواء في اليوفي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

جذب الواعد الأمريكي ويستون ماكيني (22 عاماً) لاعب وسط اليوفنتوس الأنظار؛ بعد أن أصبح جزءاً مهماً من كتيبة المدرب بيرلو، بيد أن شعبية ماكيني حالياً في الولايات المتحدة تخطت شعبية الأسطورة لاندون دونوفان، وماكيني هو أول أمريكي يرتدي قميص السيدة العجوز؛ بعد استعارته من شالكه مقابل 4.5 مليون استرليني لعام واحد وسترتفع قيمته لـ30 مليون جنيه استرليني في الصيف في حال لعب 60 في المئة من مباريات فريقه هذا الموسم، ولعب ماكيني بقميص شالكه 90 مباراة، ويعتبره بيرلو خليفة التشيلي أرتورو فيدال بفضل مهاراته الهجومية وقوته البدنية ومن المرجح جداً أن تتحول صفقة إعارته لدائمة.

واللعب بجانب أسطورتين مثل الحارس جيانلوجي بوفون والبرتغالي كريستيانو رونالدو كان كحلم بالنسبة لماكيني، ويقول ماكيني الذي يكاد يكون ابناً لبوفون بوجود فارق 20 عاماً بينهما: «شعرت منذ أول لحظة في اليوفنتوس أنني أنتمي له، أضحك كثيراً مع بوفون وكريستيانو رونالدو، كلاهما أسطورة ويساعداني في الشعور كأني في بيتي، بوفون أطلق عليّ لقب «بيج ماك» وهو جاري في غرفة الملابس»، وأصبح ماكيني أول لاعب وسط يسجل أهدافاً في مباراتين على التوالي في موسم اليوفنتوس المعتمد على أهداف رونالدو وموراتا، وسجل ماكيني في 3 أيام أول أهدافه في الدوري الإيطالي وفي دوري أبطال أوروبا بشباك برشلونة بملعب الكامب نو. ووجود ماكيني يساعد أيضاً المتعثر الويلزي آرون رامسي ويمنح مدربه بيرلو فرصة الحصول على مايسترو إضافي بدلاً من آرثر وأدريان رابيو ورودريجو بينتانكور.

قصة ماكيني

وأول لاعب أمريكي في الدوري الإيطالي كان مدافعاً اسمه أليكسي لالاس لعب في بادوفا مطلع التسعينات؛ لكن قصة ماكيني تختلف؛ إذ هي واحدة من قصص الانتقام الاجتماعي ضد العنصرية في الرياضة؛ حيث انتقلت مارين والدة ماكيني لألمانيا من أجل العمل وهناك تشرب حب الكرة وتعلمها على الطراز الأوروبي وكان يخوض نصف المعركة مع أقرانه في الملعب والنصف الآخر خارجه؛ بسبب العنصرية، وفي يوم وصوله تورينو، أهداه رئيس اليوفنتوس أندريا أنيللي كتاب نيلسون مانديلا عن العنصرية ويعلق: «قدم لي الرئيس أنيللي عبر مدير العلاقات العامة الكتاب في يوم توقيعي العقد، جعلني أدرك أن الكتاب يعد رمزاً وأن التعاقد معي يعد رمزاً أيضاً، الهدية المميزة تعني أن الجميع يدعمني وأنني لن أكون وحيداً في المعركة، كانت لفتة بسيطة لكنها كبيرة بالنسبة لي».

وعانى ماكيني العنصرية في الولايات المتحدة قبل سفره لألمانيا، ويعلق ماكيني الذي يحمل بفخر شارة الكابتن في المنتخب: «كنت أخاف من قيادة السيارة في الليل عند عودتي للمنزل في دالاس، لا أعرف إن كانت الشرطة ستستوقفني للتدقيق في هويتي، أنا أمثل بلداً قد لا يتقبلني أصلاً؛ بسبب لون بشرتي وهذا محزن جداً، ارتداء الشارة كان بالنسبة لي واجب ومسؤولية أولاً كمواطن أمريكي وثانياً كأمريكي إفريقي. في شالكه الألماني تعرضت أيضاً للعنصرية، استبدلني المدرب وسمعت مشجعاً يقول لي «قرد خسيس»، أتذكر أن المحيطين بذلك المشجع قالوا له اخرس وأتذكر زملائي وهم يحاولون منعي من التوجه نحو المدرجات».