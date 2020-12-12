وسائل إعلام إسرائيلية «تزعم»: السعودية لعبت دورًا في عملية التطبيع بين المغرب وإسرائيل وتعلن التفاصيل!

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المملكة العربية السعودية لعبت دورًا في عملية التطبيع بين المغرب وإسرائيل، وذلك حسبما كشفت مصادر دبلوماسية لـ”القناة 12″ الإسرائيلية. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وفي سياق متصل، نفت السعودية تلك الأنباء التي ترددت حول إجتماع محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي،

وفي سياق متصل، أعلن المغرب بدء الإتصالات مع الطرف الإسرائيلي، وذلك بعد تطبيع العلاقات بينهما، حيث قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد المغربي، إن الوزارة ستبدأ اتصالاتها بالمستثمرين الإسرائيليين، خاصة ذو الأصول المغربية، والذين أبدوا رغبة في الاستثمار، وذلك بعد إعلان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، تطبيع المغرب مع إسرائيل.

وأضاف العلمي، أن الاتصالات ما بين بلاده وإسرائيل، ستنطلق بدءًا من الإثنين المقبل، متابعًا: “ستشمل جميع المستثمرين المغاربة الاسرائيليين الذين لهم رغبة في الاستثمار في المملكة”، ولفت:”العديد منهم كانوا يمنون النفس بالاستثمار في المغرب، وعندما تعذر ذلك لجؤوا إلى دول أخرى واليوم سيعودون”.