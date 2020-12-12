شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يكرم رئيس "الشيوخ" ويوقعان برتوكول تعاون بين الجانبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم رئيس البرلمان العربى، على بن عبد الرحمن العسومى، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وذلك خلال جلسة البرلمان العربى التى عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية.

كما وقع الجانبان بروتكول تعاون بين مجلس الشيوخ والبرلمان العربى لتوفير الدعم لمركز الدبلوماسية العربية التابع للبرلمان العربى الذى تم إطلاقه اليوم.

كما وقع رئيس البرلمان العربى بروتكول تعاون بين مركز الدبلوماسية العربية وجامعة القاهرة، ووقع عن الجامعة الدكتور عبد الرحمن ذكرى النائب الأول لرئيس الجامعة العربية.

وأعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته لحضور تأسيس مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: "قد لبيت الدعوة الكريمة للحضور لتوقيع بروتوكول التعاون مع مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية... لما لمسته فى قراءتى لمشروعه... من أنه يمنهج لممارسة الدبلوماسية البرلمانية العربية فى إطار مؤسسى مكتوب.... له قواعده الحاكمة لممارستها".

وأكد عبد الرازق، أن توقيع مجلس الشيوخ بروتكول تعاون مع البرلمان العربى، يأتى من منطلق الإيمان بأهمية الدبلوماسية البرلمانية فى تحقيق جانب مهم من آمال وتطلعات الشعب العربى، فسوف أوقع بروتوكول التعاون بين مجلس الشيوخ المصرى والبرلمان العربي.