بالصور.. وزير العدل يتفقد مركز توثيق المرور في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظة بورسعيد، اليوم السبت، مركز التوثيق المتطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد بمنطقة الإسراء في حي الضواحي.

واستفسر الوزير من المواطنين عن المعدل الزمني لإنهاء خدماتهم منذ دخولهم المركز، موجهًا القائمين عليه بسرعة إنهاء خدمات المواطنين المتعاملين مع المركز، مشددًا على أن سرعة إنهاء الإجراءات أحد الأهداف الرئيسية لمنظومة التحول الرقمي.

ويستخدم المركز أحدث أساليب النظم والامكانيات، ويقدم خدماته إلى قطاع كبير من المواطنين، ويهدف لتوفير سبل الراحة لهم أثناء تلقي الخدمة.

وبدأ وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية، زيارتهما ببورسعيد بعقد لقاء مفتوح بقاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة مع الأجهزة المعنية، لعرض شرح مفصل عن منظومة "الميكنة الشاملة" للنيابات الإدارية.