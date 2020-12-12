استولى على 70 مليون جنيه.. السجن 6 أعوام لـ"مستريح" الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
عاقبت محكمة جنح ديرب نجم بالشرقية، اليوم السبت، موظفًا بقطاع الكهرباء، بالسجن 6 أعوام؛ لاتهامه في 3 قضايا بالنصب على عدد من أهالي قرية منا صافور في مبالغ مالية بدعوى توظيفها.
كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغات من 12 شخصًا من أهالي قرية منا صافور بديرب نجم، اتهموا فيه أحد أبناء القرية بالنصب عليهم والتحصل منهم على ملايين الجنيهات.
جرى ضبط المتهم، وتبين أنه نصب على الأهالي في أكثرمن 70 مليون جنيهًا، بزعم توظيفها مقابل 50% من قيمة الأرباح، وذلك على مدار 4 سنوات، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنح.
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