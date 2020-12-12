السيسي يثمّن الاتفاق على تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

ثمّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاتفاق على تطبيع العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وإسرائيل. وجاء على الصفحة الرسمية للسيسي على فايسبوك اليوم الخميس 10 ديسمبر: "تابعت بإهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية أثمن هذه الخطوة الهامة بإعتبارها تحقق مزيد من الإستقرار والتعاون الإقليمى فى منطقتنا."

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