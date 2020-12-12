اليابان تسجل 3031 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليابان 3 آلاف و31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في جميع أنحاء البلاد خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليابانية اليوم السبت أنها تعد المرة الأولى التي تتجاوز فيها الحصيلة اليومية لإصابات الفيروس حاجز 3000 حالة.

وقد سجلت العاصمة طوكيو 621 إصابة جديدة خلال الفترة ذاتها، وهي تخطت بذلك

أعلى حصيلة إصابات يومية سجلت أمس الأول الخميس إذ بلغت آنذاك 602 حالة.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة ب فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 69 مليونا و911 ألفا و952 حالة، حتى مساءامس الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج

للأنباء.وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا مليون و588 ألفا و523 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.