رئيس البرلمان العربي يُكرم رئيس مجلس الشيوخ ويوقعان برتوكول تعاون بين الجانبين

كرم رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وذلك خلال جلسة البرلمان العربي التي عقدت اليوم السبت بمقر الجامعة العربية.

كما وقع الجانبان بروتكول تعاون بين مجلس الشيوخ والبرلمان العربي لتوفير الدعم لمركز الدبلوماسية العربية التابع للبرلمان العربي الذي تم إطلاقه اليوم.

كما وقع رئيس البرلمان العربي بروتكول تعاون بين مركز الدبلوماسية العربية وجامعة القاهرة، ووقع عن الجامعة الدكتور عبد الرحمن ذكري النائب الأول لرئيس الجامعة.

وأعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته لحضور تأسيس مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية.

وقال عبد الوهاب، "لقد لبيت الدعوة الكريمة للحضور لتوقيع

بروتوكول التعاون مع مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية لما لمسته في قراءتي لمشروعه .. من أنه يمنهج لممارسة الدبلوماسية البرلمانية العربية في إطار مؤسسي مكتوب .. له قواعده الحاكمة لممارستها".وأكد أن توقيع مجلس الشيوخ بروتكول تعاون مع البرلمان العربي، يأتي من منطلق الإيمان بأهمية الدبلوماسية البرلمانية في تحقيق جانب مهم من آمال وتطلعات الشعب العربي، فسوف أوقع بروتوكول التعاون بين مجلس الشيوخ المصرى والبرلمان العربي.