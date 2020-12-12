الحكومة السويسرية تجمد الأصول المالية للرئيس البيلاروسي

جمدت السلطات السويسرية الأصول المالية للرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بعد الأحداث التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأشارت الحكومة السويسرية إلى أن "لوكاشينكو وابنه فيكتور، من بين 15 شخصا، لن يسمح لهم بدخول سويسرا أو السفر عبرها"، لافتة إلى أن "هناك مزاعم تفيد بأنهم مسؤولون عن استخدام العنف والاعتقالات التعسفية".

وأعربت الحكومة عن قلقها الشديد قائلة: "سويسرا قلقة للغاية بسبب التوتر المستمر، وتدعو إلى الحوار بين حكومة بيلاروس والمجتمع المدني".

كما طالبت بـ"الإفراج عن المعتقلين تعسفيا، والتحقيق في مزاعم التعذيب، وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية البيلاروسية أولجا تشيمودانوفا، اليوم الإثنين، أن الجهات المختصة بإنفاذ القانون في بيلاروسيا اعتقلت 344 شخصًا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أمس الأحد وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت تشيمودانوفا، في تصريحاتها التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، أنه "تم اعتقال 344

شخصًا لخرقهم قانون التظاهر إلى أن تنظر المحكمة

في قضاياهم بشأن المخالفات الإدارية".. مؤكدة أن التحقيقات جارية مع المتهمين بتهمة مقاومة قوات إنفاذ القانون وعرقلة حركة المرور.

وتشهد بيلاروسيا موجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات واسعة النطاق، على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزا ساحقَا في انتخابات الرئاسة التي نظمت في وقت سابق من أغسطس الماضي.

جدير بالذكر ان بيلاروسيا تشهد موجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات واسعة النطاق على خلفية الإعلان عن تحقيق ألكسندر لوكاشينكو، الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزا ساحقَا في انتخابات الرئاسة التي نظمت في وقت سابق من أغسطس الماضي.