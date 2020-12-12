العراق.. انطلاق عملية أمنية واسعة في البصرة

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- سيف اليزيد - اليوم 11:32
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باشرت قيادة عمليات البصرة والقطعات العراقية الملحقة بها بتنفيذ عملية الوعد الصادق لتحقيق الامن والاستقرار في المحافظة.
وذكرت القيادة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، السبت ، أن العملية انطلقت على محورين الأول المحور الشمالي من خلال لواء مشاة 36 ومديرية شرطة البصرة، ولواء القوة الضاربة وهيئة الحشد الشعبي لغرض مداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة.
ولفتت إلى أن المحور الجنوبي كان من خلال قيادة القوة البحرية، وقيادة حرس الحدود والوكالات الأمنية والاستخبارية وأقسام مديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة.
وأشار البيان إلى أن العملية كانت لغرض إلقاء القبض على المطلوبين ،ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة.
المصدر: وكالات
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