إصابات في اقتحام سيارة لمظاهرة احتجاجية لـ”السود” في نيويورك

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 01:12 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 12 - ديسمبر - 2020 10:17 صباحًا

أصيب عدة أشخاص،السبت ، بعد أن اقتحمت سيارة تجمعا يضم نحو 50 شخصا في مظاهرة احتجاجية لمنظمة حياة السود في مانهاتن بنيويورك .

قال متحدث باسم إدارة شرطة مدينة نيويورك الأمريكية،ن الإصابات لا تشكل تهديدا لحياة أحد من الجرحى وإن السيارة التي قامت بالحادث ما زالت موجودة في الموقع.

لكن لم تتوفر تفاصيل تذكر بعد؛ وذكرت تقارير إعلامية محلية أن 6 أصيبوا لكن لم يتضح عدد الذين نقلوا إلى المستشفى.

ووصفت بعض الروايات على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا فوضويا حول سيارة متوقفة محاطة بالمحتجين، قبل أن تتحرك السيارة فجأة وسط الحشد مما أدى إلى تعثر بعض الأشخاص والدراجات.

وقالت الشرطة والعديد من وسائل الإعلام المحلية إن الاحتجاج كان برعاية منظمة حياة السود مهمة.

مسيرة في أوهايو احتجاجاً على قتل الشرطة رجلاً أسود

واحتشد مئات المحتجين مساء الجمعة في وسط مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأميركية مطالبين بالعدالة والشفافية في التحقيقات في مقتل شاب أسود الأسبوع الماضي برصاص نائب قائد الشرطة خارج منزله.

وسار الحشد في وسط المدينة باتجاه مبنى ولاية أوهايو وهم يهتفون: “لا عدالة، لا سلام، لا شرطة عنصرية”. وانتشر بعض المشاركين بالمسيرة في الشوارع وعرقلوا حركة المرور لكن التجمع كان سلمياً على ما يبدو ولم ترد أنباء عن اعتقال أحد، وفقاً لـ “رويترز”.

واندلع الاحتجاج بعد أسبوع من مقتل كيسي كريستوفر جودسون (23 سنة) برصاص نائب قائد شرطة مقاطعة فرانكلين أثناء البحث عن هارب في حي نورثلاند حيث يعيش جودسون.

ونقلت السلطات عن الضابط قوله إنه رأى جودسون يحمل مسدساً وفتح النار عليه عندما تجاهل جودسون أمر النائب بإلقاء السلاح.

وقالت أسرة جودسون إنه كان عائداً من متجر شطائر محلي وأصيب في ظهره بينما كان على وشك دخول منزله. وقال تقرير الطب الشرعي إن جودسون أصيب بعدة رصاصات.

وتعد تلك أحدث واقعة في سلسلة من عمليات قتل الشرطة لأميركيين من أصل أفريقي والتي أثارت موجة من الاحتجاجات على الظلم العنصري ووحشية سلطات إنفاذ القانون.