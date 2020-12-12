إيران تنفذ حكم الإعدام بالصحفي المعارض روح الله زم

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 01:12 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 12 - ديسمبر - 2020 9:27 صباحًا

نفذت السلطات القضائية في إيران ، صباح السبت، حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض ”روح الله زم”، حسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

ويأتي تنفيذ حكم الإعدام بعد تأييد المحكمة العليا يوم الثلاثاء الماضي حكم الإعدام الصادر بحقه من قبل محكمة الثورة في طهران.

وذكرت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، أن ”روح الله زم المناهض للنظام الإيراني ومدير موقع أمد نيوز جرى إعدامه صباح اليوم السبت“، من دون ذكر التفاصيل.

وكان المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، أعلن الثلاثاء الماضي، أن المحكمة العليا أيدت قرار حكم الإعدام الصادر عن محكمة الثورة في طهران، بحق روح الله زم.

وقال إسماعيلي في مؤتمر صحافي بشأن قرار محكمة الثورة إعدام روح الله زم: ”قبل أكثر من شهر، نظرت المحكمة العليا في حكم روح الله زم وأيدته“.

وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني أنها تمكنت من اختطاف الصحفي المعارض البارز ”روح الله زم“ في إحدى الدول المجاورة، فيما كشفت تقارير أخرى أن هذه العملية تمت داخل الأراضي العراقية.

وكانت محكمة الثورة في طهران قد أصدرت في 30 يونيو/ حزيران الماضي، حكم الإعدام ضد روح الله زم بتهمة ”الإفساد على الأرض“.

والإفساد في الأرض جريمة تستخدمها السلطات الإيرانية أحيانا في قضايا تتعلق بمزاعم محاولات لقلب نظام الحكم في البلاد، وتقود المتهم فيها إلى الإعدام.

ويمتلك روح الله زم قناة ”آمد نيوز“ عبر تلغرام، وهي أحد أكثر مصادر المعلومات شعبية في إيران وساهمت في توسيع رقعة الاحتجاجات ضد النظام الإيراني.

وواجه روح الله زم 17 تهمة، بما في ذلك تأسيس قناة آمد نيوز، لتعطيل الأمن القومي، والتجسس لصالح المخابرات الفرنسية والإسرائيلية، والتجمع والتواطؤ للتصدي للأمن القومي.