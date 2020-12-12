توقعات حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

السبت 12 ديسمبر 2020

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال الـ24ساعة القادمة في مختلف المناطق اليمنية.



وبحسب النشرة التي رصدها "هنا عدن" من المتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية اجواء صحوة وباردة الى شديدة البرودة اثناء ساعات الليل والصباح الباكر مع احتمالية لتشكل الضباب والشابورة المائية على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، بينما تكون صحوة مع تشكل قطع متفرقة من السحب على المنحدرات الغربية خلال ساعات الظهيرة.

وأضافت النشرة أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون صحوة الى غائمة جزئياً مع احتمال هطول امطار خفيفة ومتفرقة على اجزاء من الساحل الغربي والمناطق المحاذية لها، والرياح معتدلة تنشط على الاجزاء الجنوبية من الساحل الغربي ومدخل باب المندب واتجاهتها شرقية الى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية وجنوبية شرقية الى شمالية غربية على الساحل الغربي.

وتابعت أن المناطق الصحراوية ستشهد أجواء صحوة بوجة عام، باردة اثناء الليل والصباح الباكر، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة تنشط احياناً على الاجزاء الشرقية منها.

ولفتت إلى أن أرخبيل سقطرى ستشهد اجواء صحوة الى غائمة جزئياً والفرصه مهيأة لهطول امطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية تتروح سرعتها بين 15 الى 25 عقدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في آخر نشرته كلاً من :

* المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين الى المحافظات الانفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.

* المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية، كذلك رعاة المواشي والنحالين حفاظاً على مواشيهم ونحلهم من اثار البرودة الشديدة