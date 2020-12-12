شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر والان مع التفاصيل

السبت 12 ديسمبر 2020 قال نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل يوم الجمعة إن هيئة كوفيبرس للرقابة الصحية وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر لكوفيد-19.

ووافقت هيئة الرقابة الصحية المكسيكية "كوفيبريس" على تسويق لقاح فايزر-بايونتيك لعلاج الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وقال غاتيل في مؤتمر صحافي إن "المكسيك رابع دولة تُعطي هيئتها للرقابة الصحية الضوء الأخضر للقاح فايزر/بايونتيك ضد فيروس كورونا". وأصبحت بريطانيا أول دولة غربية تبدأ باستخدام لقاح فايزر-بايونتيك لتليها لاحقا كندا والبحرين.

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