شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسجل 376 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و21 وفاة، و182 حالة تعافٍ . وذكرت وزارة الصحة السودانية في بيان أن الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان ارتفعت إلى 20844 متضمنة 1340 وفاة ، فيما بلغ إجمالي المتعافين 11855 متعافيا.

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