شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يبحث إنشاء لجنة لمكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
ويناقش البرلمان العربي خلال أعمال الجلسة تطورات ومستجدات الأوضاع العربية الراهنة، وتعزيز دور البرلمان العربي في دعم ونصرة القضايا العربية، وتفعيل دور الدبلوماسية العربية في الدفاع عن مصالح الشعوب العربية، إضافة إلى بحث إجراءات إنشاء لجنة لمكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي.
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