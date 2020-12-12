الاربعاء المقبل.. انطلاق بطولة الركبي العراقي بمشاركة 9 فرق

وقال امين سر لجنة الركبي العراقي محمد حنون الجزائري في حديث للسومرية نيوز، إن "لجنة الركبي حددت يوم الاربعاء المقبل، موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية".

واوضح ان "البطولة ستشهد مشاركة 9 فرق وهي كل من: الحدود والكهرباء والصحة والبيئة وواحد حزيران والجنسية وابطال امام المتقين وعين تمر واتحاد الحويجة".



وبين أن "اللجنة اتمت جميع الامور اللوجستية والتنظيمية لإقامة البطولة التي ستقام على ملاعب جامعة بغداد"، مشيراً غلى أن "يوم الاربعاء سيشهد اقامة التصفيات أما يوم الخميس فسيكون خاصا لإقامة المباراة النهائية، التي ستسبقها مباراة خاصة بلاعبات المنتخب النسوي".

ونوه الى ان "البطولة هي ثاني بطولة تقام في العراق تنظمها لجنة الركبي، حيث اقيم الدوري في موسم 2019 وتوج حينها فريق الاسكان بطلاً للدوري والحدود جاء وصيفاً".



وتابع أن "مدرب المنتخب الوطني للركبي، مصطفى عبد، سيكون حاضرا لاختيار تشكيلة المنتخب الذي سيخوض غمار بطولة العرب السادسة في الاسكندرية بمصر، حيث سيقوم باختيار اللاعبين من الدوري ليمثلوا المنتخب الوطني".