شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الإيرانية تعدم الصحفي المعارض روح الله زم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعدمت السطات الإيرانية، السبت، الصحفي المعارض روح الله زم مؤسس موقع "آمد نيوز" بعد أن كشف العديد من الفضائح التي تمس النظام الحاكم.

والثلاثاء الماضي، أعلن الناطق باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، صدور حكم بإعدام الصحفي المعارض. واتهم مسؤولون حكوميون إيرانيون الصحفي روح الله زم مؤسس موقع "آمد نيوز" الذي عرف بتسريب فضائح تمس النظام الحاكم بالتحريض على العنف خلال احتجاجات يناير/ كانون الثاني 2019. ورفض الصحفي الإيراني المعارض الاتهامات الموجهة له في جلسات المحاكمة، قائلاً إنه عمل كصحفي فقط. واعتقل روح الله زم لفترة قصيرة عقب احتجاجات شعبية عام 2009 إيران، قبل أن يغادرها كلاجئ سياسي لدى فرنسا منذ قرابة عقد حيث دشن من هناك منصته الإخبارية المعارضة.

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