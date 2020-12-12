شكرا لقرائتكم خبر عن دورات آسيوية متقدمة لحكام الشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم الاتحاد الآسيوي للشطرنج أربع دورات تأهيل لحكام اللعبة ضمن خطة النشاط لعام 2020؛ وذلك عبر تطبيق الاتصال المرئي «زووم» في إطار التعاون بين أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج مع لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للشطرنج؛ بهدف النهوض بمستوى التحكيم الآسيوي وصولاً إلى تطوير الكوادر الفنية الآسيوية من مدربين وحكام ومنظمين في مختلف البلدان الآسيوية.



حضر افتتاح ورشة العمل التدريبية عبر الإنترنت هشام علي الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج الذي رحب بالمحاضرين الدوليين وأشاد بالمشاركة الواسعة من 95 دارساً من 32 دولة، كما توجه بالشكر إلى الاتحاد الدولي للشطرنج؛ للتعاون في تنفيذ خطط وبرامج الاتحاد الآسيوي للشطرنج.



يحاضر في الدورات أربعة محاضرين يتقدمهم الخبير الفني الإماراتي مهدي عبد الرحيم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي الذي حاضرعن قوانين اللعبة وقواعد اللعب أونلاين عبر الإنترنت.

أما المحاضر الدولي مهرداد بهلوان زاده سكرتير لجنة القوانين بالاتحاد الدولي فقد خصص ورشة عمل كاملة لشرح برنامج سويس مانيجر لإجراء المقابلات في المسابقات، وشارك المحاضر الدولي الفرنسي لورانت فرايد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي؛ حيث ألقى محاضرة حول مقومات وواجبات الحكام، وتختتم الدورات اليوم بمحاضرة الخبير الفني الفلبيني كاستو أبوندو المدير التنفيذي للاتحاد الدولي حول قواعد تنظيم البطولات الدولية.



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