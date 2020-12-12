شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر تذكرة دخول تمنح «القرية العالمية» سادس رقم في «جينيس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

احتفلت القرية العالمية في دبي بتحقيق رقم قياسي جديد في جينيس للأرقام القياسية عبر «أكبر تذكرة دخول»، بكونه الرقم السادس من أصل 25 رقماً تسعى الوجهة لتحطيمها ضمن احتفالات موسم اليوبيل الفضي. كما أطلقت القرية العالمية بالتزامن مع ذلك، إصداراً خاصاً من التذاكر الحصرية المطلية بالفضة، كنسخة مصغرة عن التذكرة الأكبر في العالم، للبيع أمام ضيوفها. وتعتبر التذاكر المحدودة الإصدار، والمحددة برقم تسلسلي مخصص لكل منها، من أروع المقتنيات التذكارية التي يمكن للضيوف الحصول عليها من القرية العالمية ضمن احتفالات هذا الموسم وذكرى مميزة من الرقم القياسي العالمي.

وكانت القرية العالمية قد احتفلت بتحطيم الرقم القياسي الجديد لأكبر تذكرة دخول في العالم، بلغت مساحتها 1.02 متر مربع، عند بوابة العالم يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر، بعد أن حملها أحد الضيوف الذي يبلغ طوله 2.7 متر واستخدمها للدخول مع حضور ممثل رسمي من جينيس للأرقام القياسية، الذي قام بدوره بفحص التذكرة والتحقق من مطابقتها الشروط والإعلان رسمياً عن قبول المحاولة. وسيتم عرض تذكرة الدخول الأكبر في العالم ضمن مجموعة المعروضات في متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق! في القرية العالمية طوال الموسم.

وتم طرح التذاكر المطلية بالفضة والمحدودة الإصدار، والتي يبلغ عددها 2500 تذكرة، عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية الجديدين للقرية العالمية حتى نفاذ الكمية. وتمنح هذه التذاكر الضيوف إمكانية الدخول لخمس وعشرين مرة خلال الموسم الخامس والعشرين الحالي، وهي متوفرة للبيع مقابل 250 درهماً، مع الاحتفاظ بالقطعة التذكارية الفريدة.