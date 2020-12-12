شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أبرد مدرسة في العالم يتحدون «كورونا» والطقس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أغلقت معظم الحكومات في العالم المؤسسات التعليمية بشكل مؤقت، سعياً منها إلى الحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

وقد أثر هذا الإغلاق في جميع أنحاء العالم على ما يقرب من 60٪ من طلاب العالم، لكن في بأويماكون، سيبيريا، يذهب الطلاب إلى الفصول الدراسية في درجة حرارة تجمد 51 تحت الصفر حيث يظهر الأطفال الشجعان والرياح للحصول على التعليم.

ويتحدى أطفال المرحلة الابتدائية في أبرد مستوطنة مأهولة بشكل دائم على هذا الكوكب، درجات حرارة شديدة البرودة تصل إلى -51 درجة مئوية للوصول إلى فصولهم الدراسية.

وتغلق المدرسة أبوابها أمام التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عاماً أو أقل إذا كانت درجة الحرارة -52 درجة مئوية وغير ذلك تعمل كالمعتاد على الرغم من التجميد المذهل -51 درجة مئوية.

يجب أن يكون التلاميذ الأكبر سنًا في الوقت المحدد للصفوف السادسة صباحاً ما لم تصل درجة الحرارة إلى -56 درجة مئوية.

ورغم أنها أبرد مكان في العالم وبعدها لم تسلم من وباء فيروس كورونا، حيث يتم فحص درجة حرارة الآباء والتلاميذ عند الباب، وتم بناء المدرسة في عهد ستالين في عام 1932، وتخدم قريتي خارا تومول وبريج يوردي المجاورتين.

وقال المصور المحلي سيميون سيفتسيف لصحيفة سيبيريا تايمز: كنت أصور حوالي الساعة 9 صباحاً يوم 8 ديسمبر، وكانت درجة الحرارة -51 درجة مئوية. اضطررت إلى الحفاظ على ارتداء قفازي أثناء التصوير، رغم أنه لم يكن مريحاً، ولولا ذلك لكانت أصابعي قد تعرضت لعضات الصقيع. ولم أتمكن من التصوير إلا على فترات قصيرة جدًا.

وقال: الأطفال المحليون يذهبون إلى المدرسة مع آبائهم وغالباً مع الكلاب أيضاً. وعلى التلاميذ من القرى الأخرى ركوب الحافلة للوصول إلى المدرسة، حيث تستغرق رحلة الحافلة من 10 إلى 18 دقيقة.

إذا سألت الأطفال المحليين، فسيخبرونك أن البرد قد أتى به ملك البرد.

تقول الأسطورة إن لديه قرنين، أحدهما من ثور، والآخر من ماموث صوفي، لكنه يفقدهما عندما يذوب البرد ويمر.

يقال إن القرن الأول قد سقط في نهاية شهر يناير، وفي منتصف فبراير فقد الثاني.