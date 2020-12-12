قيمتها مليار دولار.. المغرب يعتزم شراء طائرات مسيرة وأسلحة من أمريكا

كشفت وكالة أنباء عالمية، أن المغرب يستعد لعقد صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء أسلحة.

وأفادت وكالة “رويترز” العالمية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أخطر الكونغرس، بصفقة محتملة لبيع طائرات مسيرة وأسلحة للمغرب، تبلغ قيمتها مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة بعظ يوم واحد فقط، من توقيع ترامب على مرسوم رئاسي يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وإعلان عزم بلاده فتح قنصلية لها بالداخلة.

كما أعلن المغرب من جهته، استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، وهي الخطوة التي عبر التيار المناهض للتططبيع في البلاد عن رفضه لها.