أمريكا تجيز الاستخدام الطارئ لـ«فايزر»

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منحت الولايات المتحدة تصريحاً طارئاً للقاح «فايزر/بايونتيك» لعلاج الإصابات بكوفيد-19، بحسب ما ذكرت المديرة العلمية لوكالة الأدوية الأمريكية «إف دي إيه» في بيان.

وسيتم على الفور إطلاق عملية لوجستية ضخمة في الساعات المقبلة، لتوزيع اللقاح في كل أرجاء البلاد.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنّ أولى عمليات التطعيم ضد «كوفيد-19» ستبدأ «في أقل من 24 ساعة» في الولايات المتحدة، بعد موافقة وكالة الأدوية على اللقاح.

وقال ترامب عبر «تويتر»: «بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات» البلاد، مضيفاً «اولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة». وأضاف أن «الحكّام يُقرّرون أين يجب أن تذهب اللقاحات في ولاياتهم ومَن سيتلقّاها أولاً».

وتابع: «نريد أن يكون مواطنونا الأكبر سناً ومقدّمو الرعاية والإسعافات الأولية أوّل مَن يتلقّاها».

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن البيت الأبيض أمَرَ رئيس هيئة الأغذية والأدوية بإجازة لقاح فايزر-بايونتيك، في اليوم نفسه، أي يوم الجمعة، أو أن يُقدّم استقالته.

وكان قرار الهيئة متوقّعًا بحلول نهاية الأسبوع على أيّ حال، لكنّ ترامب غرّد صباح الجمعة أنّ هذه الهيئة «سلحفاة بطيئة كبيرة».