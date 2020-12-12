شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط عملية إرهابية شمال غربي باكستان والان نبدء بالتفاصيل

أحبطت قوات الأمن الباكستانية عملية إرهابية في منطقة ديرة إسماعيل خان شمال غربي باكستان. وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن قوات الأمن نفذت عملية أمنية بناء على معلومات استخباراتية، داهمت على ضوئها موقعًا في بلدة "كولاتشي" بديرة إسماعيل خان وصادرت منها كمية كبيرة من المتفجرات، تشتمل على عبوات ناسفة وألغام أرضية، مضيفة أن تلك المتفجرات مهربة إلى المنطقة لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية كبيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط عملية إرهابية شمال غربي باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.