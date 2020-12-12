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28 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا 

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شكرا لقرائتكم خبر عن 28 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا  والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 28137 إصابة جديدة بفيروس و560 وفاة.

وأوضحت السلطات الصحية الروسية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى مليونين و625848 حالة، فيما زاد إجمالي الوَفَيَات ليصل إلى 46453 وفاة.

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