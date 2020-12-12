طقس السبت.. نزول بقايا من الأمطار بمنطقة طنجة والريف الغربي واللوكوس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، نزول بقايا من الأمطار بمنطقة طنجة والريف الغربي واللوكوس.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق السواحل الواقعة شمال الدار البيضاء ومنطقة السايس وشمال المنطقة الشرقية مع نزول قطرات مطرية محتملة.

فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، مع سحب منخفضة كثيفة نوعا ما ستهم خلال الليل و الصباح السواحل والسهول الشمالية والوسطى وكذلك شمال الأقاليم الجنوبية وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو ضباب محلي.

كما سيظل الطقس باردا نسبيا خلال الليل و الصباح فوق مرتفعات الأطلس.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى متقلبة الاتجاه بالجنوب الشرقي وشمالية إلى شرقية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01 و06 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 06 و11 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 11 و16 درجة بسواحل سهول المحيط الأطلسي والسايس وبسواحل الأبيض المتوسط و الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 10 و15 درجة بالريف والأطلس، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية وبسواحل الأبيض المتوسط وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس، كذا السهول الشمالية وبسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وما بين 21 و26 درجة بالسهول الوسطى وسوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وما بين كاب سبارتيل وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وبباقي السواحل.