شاهد.. تقرير يسلط الضوء على فضائح قناة الجزيرة القطرية

السبت 12 ديسمبر 2020

سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على فضائح قناة الجزيرة القطرية، ودورها فى دعم الجماعات المتطرفة فى الدول العربية، وحجم التعاون بين القناة وقيادات التنظيمات الإرهابية، حيث ذكرت القناة، فى تقريرها، أن قناة الجزيرة تلعب دورا كبيرا فى دعم التنظيمات الإرهابية، ففى الوقت الذى تدعى فيه القناة القطرية دعمها للأنظمة الديمقراطية، ذهبت إلى دعم الإرهاب والمتطرفين بداية من تنظيم القاعدة وحتى تنظيم داعش الإرهابى مرورا بجماعة الإخوان.



وأضافت القناة، فى تقريرها أن قناة الجزيرة تتبنى الأفكار التكفيرية والترويج لها، للدفاع عن التنظيمات المتطرفة وتبرير عملياتهم الإرهابية، والعمل على تحسين صورة التنظيم الإرهابى سواء داعش أو القاعدة من خلال استضافة قيادات تلك التنظيمات الإرهابية عبر شاشاتها فى قطر.

وأوضحت القناة، أن قناة الجزيرة القطرية تتبنى الترويج لأفكار تلك التنظيمات الإرهابية بشكل مستمر، عبر مواقع الجزيرة القطرية وصفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى.

وفى وقت سابق ذكر موقع قطريليكس، أن موقع "ميدل إيست أونلاين" البريطان وصف خلال تقرير له قناة الجزيرة، بأنها تبتعد عن الحيادية، خصوصًا مع تزايد دورها وتجاهل أزمات ومشاكل الحكومة القطرية، على حسب ما جاء في التقرير.

وتقرير الموقع البريطانى نقل - بحسب موقع قطريليكس - عن آراء العديد من النقاد، ووفقًا لما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن قناة "الجزيرة" تواجه تهديدًا وجوديًا حقيقيًا في ظل تخليها، بشكل تام، عن الحيادية والمبادئ المهنية، وبُعدها تمامًا عن المصداقية، خاصة فيما يخص التقارير التي تنشرها على مواقع "السوشيال ميديا".

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن القناة على مدار تاريخها أثارت غضب العديد من الحكام الإقليميين من الرباط إلى الرياض، بسبب دورها في إثارة الاضطرابات في المنطقة، ودعمها الجماعات الإسلامية المتطرفة خلال فترة "الربيع العربي".

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