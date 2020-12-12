دراسة تكشف معلومات مثيرة عن توقيت ومكان اكتشاف أول حالة إصابة بـ “كورونا” !

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 10:34 صباحًا, 12 ديسمبر 2020 م
المناطق - وكالات
كشفت دراسة جديدة أن طفلاً كان يبلغ من العمر أربع سنوات فقط كان مصاباً بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا في شهر نوفمبر 2019.
ووفقا للدراسة فإن اكتشاف إصابة الطفل في هذا التوقيت يمكن أن ينسف كثيراً من الاعتقادات السائدة حالياً لدى العلماء بخصوص منشأ الفيروس وانتشاره. حيث تبين إصابة الطفل قبل أسابيع من اكتشاف الفيروس في الصين وقبل شهور من ظهور الوباء في أوروبا.
وحسب “العربية.نت” حدد العلماء عدوى “كوفيد 19” في مسحة تم أخذها في أوائل ديسمبر 2019 من الطفل، وكان يعيش بالقرب من ميلانو.
وأشار الباحثون إلى أن الطفل الإيطالي أصيب بأعراض تشبه أعراض البرد والإنفلونزا في نوفمبر ثم طفح جلدي يشبه الحصبة في أوائل ديسمبر.
وذكرت الدراسة أن “ثمة أدلة في إيطاليا على أن الفيروس ربما انتشر في وقت أبكر بكثير، مما كان يعتقد في البداية وحتى في جميع أنحاء أوروبا، وتحديداً في خريف العام 2019”.
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