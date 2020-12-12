شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تنفذ حكم إعدام الصحفي المعارض روح الله زام والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة نور الإيرانية للأنباء شبه الرسمية أن الصحفي الإيراني المعارض روح الله زام ، الذي أدين بإثارة العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017 ، أُعدم اليوم السبت.

وأيدت المحكمة الإيرانية العليا يوم الثلاثاء حكم الإعدام ضد زام الذي اعتقل عام 2019 بعد قضاء سنوات في المنفى.

واتهم مسؤولون حكوميون إيرانيون الصحفي روح الله زم مؤسس موقع "آمد نيوز" الذي عرف بتسريب فضائح تمس النظام الحاكم بالتحريض على العنف خلال احتجاجات يناي 2019.

ورفض الصحفي الإيراني المعارض الاتهامات الموجهة له في جلسات المحاكمة، قائلاً إنه عمل كصحفي فقط.

واعتقل روح الله زم لفترة قصيرة عقب احتجاجات شعبية عام 2009 إيران، قبل أن يغادرها كلاجئ سياسي لدى فرنسا منذ قرابة عقد حيث دشن من هناك منصته الإخبارية المعارضة.