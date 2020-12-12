شكرا لقرائتكم خبر عن 28 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 28438 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و300516 إصابة. وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 21466 حالة بعد تسجيل 496 وفاة جديدة.

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