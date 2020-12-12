واوضحت، "من خلال التحقيقات الأولية معه اعتراف ببث الاصدارات الخاصة بالعمليات الارهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بذبح وقتل الابرياء عن طريق شاشة عرض في احدى اسواق محافظة كركوك خلال سيطرة داعش على مناطق بالمحافظة لتخويف وزرع الرعب داخل نفوس المواطنيين".
وتابعت، "كما واشترك بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية في قاطع امرلي ،وضبط بحوزته فلاش ميموري محمل علية مقاطع فيديوية واصدارات تخص العمليات الإرهابية التي كانت تنفذها عصابات داعش بحق المواطنيين العزل وبندقيتين كلاشنكوف مع مخازن عتاد مملؤة اعطيت له من قبل الارهابيين عند مبايعتة لهم، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية".
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 'ارهابي' عمل بصفة اعلامي لدى 'داعش' في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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