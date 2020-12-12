إيران تسجل 96 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

متابعات_ السعودية نيوز

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري تسجيل 9594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و232 حالة وفاة في غضون الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي نحو 788 ألف شخص من المصابين حتى أمس (الجمعة).



وقالت المتحدثة سادات لاري، في تصريح «منذ ظهر أول من أمس الخميس وحتى أمس الجمعة تم تسجيل 9594 إصابة جديدة بفيروس كوفيد - 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى مليون و92 ألفا و617 إصابة مؤكدة»، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأوضحت أنه من بين المصابين الجدد، تم إدخال 1408 أشخاص مصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. ولفتت لاري إلى تعافي 787 ألفا و853 شخصا من المصابين بفيروس كورونا حتى الآن.

وأضافت أن 5760 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

وأشارت إلى تسجيل 232 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد - 19 ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 51728 حالة وفاة.