ضبط عقاقير منتهية الصلاحية داخل معمل تحليل بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، ضبط شرائط وكواشف تحليل طبي وعقاقير منتهية الصلاحية داخل معمل تحاليل طبية.

وأكد المهندس صلاح السيد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن المديرية بإشراف المهندس معاذ عبدالرحيم، وكيل المديرية، شنت حملة تفتيش مكبرة بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين وقطاع الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة للتفتيش على معامل التحاليل الطبية والصيدليات أسفرت عن ضبط كميات من شرائط وكواشف التحليل الطبي ومواد طبية منتهية الصلاحية داخل معمل تحاليل طبية وذلك في حملات تفتيش على مدار الشهر المنقضي.

وأضاف صلاح، أنه جرى ضبط مستلزمات تجميل وعقاقير وأدوية طبية منتهية الصلاحية داخل 5 صيدليات، وجرى تحرير محاضر بالمخالفات التي جرى ضبطها وإحالتها للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.